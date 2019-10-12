Son Dakika Haberleri: Kilis smo askerleri kilis'ten şanlıurfa'ya hareket etti
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Kilis smo askerleri kilis'ten şanlıurfa'ya hareket etti

13 dakika önce

SMO askerleri Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareket ettiSURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerleri 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

SMO askerleri Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareket etti

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerleri 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.

Kilis smo askerleri kilis'ten şanlıurfa'ya hareket etti

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:22 Kaynak: DHA
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