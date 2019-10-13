Son Dakika Haberleri: Kilis smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya hareketi sürüyor
Son Dakika Güncel Kilis smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

Kilis smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

18 dakika önce

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyorSURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.

Kilis smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:58 Kaynak: DHA
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