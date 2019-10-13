Kilis smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya hareketi sürüyor
55 dakika önce
SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyorSURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:57 Kaynak: DHA
SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor
SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.
Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.
Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı ABD Savunma Bakanlığı: Trump çekilme emri verdi