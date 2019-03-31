Kilis Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 179Açılan Sandık Oranı : % 84,04Kullanılan Oy : 40.429Geçerli Oy : 40.368Katılım Oranı : % 64,52PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,619.618MHPÖMER YABANCI% 33,4213.492İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,316.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|213
|Toplam Seçmen
| :
|62.657
|Açılan Sandık
| :
|179
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 84,04
|Kullanılan Oy
| :
|40.429
|Geçerli Oy
| :
|40.368
|Katılım Oranı
| :
|% 64,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ABDİ BULUT
|% 48,6
|19.618
|MHP
|ÖMER YABANCI
|% 33,42
|13.492
|İYİ PARTİ
|AHMET NALÇACIOĞLU
|% 17,31
|6.986
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF KARAKURT
|% 0,38
|152
|DİĞER
|% 0,1
|40
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,09
|38
|DSP
|CAFER GÜLTEKİN
|% 0,06
|26
|TKP
|İLKER BUĞDAY
|% 0,04
|16
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 91,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 55,14
|220
|MHP
|SUAT KEMAL ÖZKAN
|% 44,11
|176
|CHP
|ABDURRAHMAN KARAŞAHİN
|% 0,5
|2
|BTP
|ABİDİN DOKUZLUOĞLU
|% 0,25
|1
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 84,04
|Katılım Oranı
| :
|% 76,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ABDİ BULUT
|% 48,6
|19.618
|MHP
|ÖMER YABANCI
|% 33,42
|13.492
|İYİ PARTİ
|AHMET NALÇACIOĞLU
|% 17,31
|6.986
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF KARAKURT
|% 0,38
|152
|DİĞER
|% 0,1
|40
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,09
|38
|DSP
|CAFER GÜLTEKİN
|% 0,06
|26
|TKP
|İLKER BUĞDAY
|% 0,04
|16
MUSABEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 50
|Katılım Oranı
| :
|% 81,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 52,79
|180
|MHP
|İHSAN ÖLMEZ
|% 46,92
|160
|İYİ PARTİ
|HALİL ÇETİN
|% 0,29
|1
POLATELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 91,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKKI ÇELİK
|% 61,39
|124
|CHP
|MUSTAFA POLAT
|% 38,12
|77
|DİĞER
|% 0,5
|1
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin İlk Komünist İl Belediye Başkanı Oldu