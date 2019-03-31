Son Dakika Haberleri: Kilis Son

Kilis Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 189Açılan Sandık Oranı : % 88,73Kullanılan Oy : 43.074Geçerli Oy : 43.013Katılım Oranı : % 76,95PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,4420.836MHPÖMER YABANCI% 33,4414.385İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,267.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 213
Toplam Seçmen : 62.657
Açılan Sandık : 189
Açılan Sandık Oranı : % 88,73
Kullanılan Oy : 43.074
Geçerli Oy : 43.013
Katılım Oranı : % 76,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,4420.836
MHPÖMER YABANCI% 33,4414.385
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,267.424
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 0,42179
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,1774
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,1250
DİĞER% 0,0940
TKPİLKER BUĞDAY% 0,0625
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,22


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,72632
MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 47,05575
CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 0,911
BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,253
SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,081
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 84,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,52221
MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,25207
İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,231
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKKI ÇELİK% 61,56362
CHPMUSTAFA POLAT% 38,44226

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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