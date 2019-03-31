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1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 200Açılan Sandık Oranı : % 93,9Kullanılan Oy : 45.715Geçerli Oy : 45.611Katılım Oranı : % 77,43PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,4422.094MHPÖMER YABANCI% 33,3715.220İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,067.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|213
|Toplam Seçmen
| :
|62.657
|Açılan Sandık
| :
|200
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 93,9
|Kullanılan Oy
| :
|45.715
|Geçerli Oy
| :
|45.611
|Katılım Oranı
| :
|% 77,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ABDİ BULUT
|% 48,44
|22.094
|MHP
|ÖMER YABANCI
|% 33,37
|15.220
|İYİ PARTİ
|AHMET NALÇACIOĞLU
|% 17,06
|7.779
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF KARAKURT
|% 0,6
|273
|DSP
|CAFER GÜLTEKİN
|% 0,18
|83
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,17
|78
|DİĞER
|% 0,12
|53
|TKP
|İLKER BUĞDAY
|% 0,07
|31
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 91,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 51,72
|632
|MHP
|SUAT KEMAL ÖZKAN
|% 47,05
|575
|CHP
|ABDURRAHMAN KARAŞAHİN
|% 0,9
|11
|BTP
|ABİDİN DOKUZLUOĞLU
|% 0,25
|3
|SAADET PARTİSİ
|MURAT GEZİCİ
|% 0,08
|1
MUSABEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 51,3
|295
|MHP
|İHSAN ÖLMEZ
|% 48,52
|279
|İYİ PARTİ
|HALİL ÇETİN
|% 0,17
|1
POLATELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKKI ÇELİK
|% 56,65
|362
|CHP
|MUSTAFA POLAT
|% 43,19
|276
|MHP
|HAKKI KILIÇ
|% 0,16
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA
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