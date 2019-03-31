Son Dakika Haberleri: Kilis Son

Kilis Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 202Açılan Sandık Oranı : % 94,84Kullanılan Oy : 46.491Geçerli Oy : 46.296Katılım Oranı : % 77,86PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,3322.373MHPÖMER YABANCI% 33,2715.401İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 177.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 213
Toplam Seçmen : 62.657
Açılan Sandık : 202
Açılan Sandık Oranı : % 94,84
Kullanılan Oy : 46.491
Geçerli Oy : 46.296
Katılım Oranı : % 77,86


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,3322.373
MHPÖMER YABANCI% 33,2715.401
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 177.872
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 0,74342
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,25117
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,22101
DİĞER% 0,1151
TKPİLKER BUĞDAY% 0,0839
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,22


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,72632
MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 47,05575
CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 0,911
BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,253
SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,081
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,3295
MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,52279
İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,171
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKKI ÇELİK% 56,56362
CHPMUSTAFA POLAT% 43,12276
MHPHAKKI KILIÇ% 0,312

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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