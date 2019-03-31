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2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 202Açılan Sandık Oranı : % 94,84Kullanılan Oy : 46.491Geçerli Oy : 46.296Katılım Oranı : % 77,86PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,3322.373MHPÖMER YABANCI% 33,2715.401İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 177.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|213
|Toplam Seçmen
| :
|62.657
|Açılan Sandık
| :
|202
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,84
|Kullanılan Oy
| :
|46.491
|Geçerli Oy
| :
|46.296
|Katılım Oranı
| :
|% 77,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ABDİ BULUT
|% 48,33
|22.373
|MHP
|ÖMER YABANCI
|% 33,27
|15.401
|İYİ PARTİ
|AHMET NALÇACIOĞLU
|% 17
|7.872
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF KARAKURT
|% 0,74
|342
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,25
|117
|DSP
|CAFER GÜLTEKİN
|% 0,22
|101
|DİĞER
|% 0,11
|51
|TKP
|İLKER BUĞDAY
|% 0,08
|39
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 91,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 51,72
|632
|MHP
|SUAT KEMAL ÖZKAN
|% 47,05
|575
|CHP
|ABDURRAHMAN KARAŞAHİN
|% 0,9
|11
|BTP
|ABİDİN DOKUZLUOĞLU
|% 0,25
|3
|SAADET PARTİSİ
|MURAT GEZİCİ
|% 0,08
|1
MUSABEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 51,3
|295
|MHP
|İHSAN ÖLMEZ
|% 48,52
|279
|İYİ PARTİ
|HALİL ÇETİN
|% 0,17
|1
POLATELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKKI ÇELİK
|% 56,56
|362
|CHP
|MUSTAFA POLAT
|% 43,12
|276
|MHP
|HAKKI KILIÇ
|% 0,31
|2
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA
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