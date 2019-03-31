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MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 210Açılan Sandık Oranı : % 98,59Kullanılan Oy : 49.344Geçerli Oy : 48.542Katılım Oranı : % 79,69PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,8723.236MHPÖMER YABANCI% 32,8415.941İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,018.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|213
|Toplam Seçmen
| :
|62.657
|Açılan Sandık
| :
|210
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 98,59
|Kullanılan Oy
| :
|49.344
|Geçerli Oy
| :
|48.542
|Katılım Oranı
| :
|% 79,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ABDİ BULUT
|% 47,87
|23.236
|MHP
|ÖMER YABANCI
|% 32,84
|15.941
|İYİ PARTİ
|AHMET NALÇACIOĞLU
|% 17,01
|8.257
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF KARAKURT
|% 1,49
|723
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,35
|172
|DSP
|CAFER GÜLTEKİN
|% 0,21
|104
|TKP
|İLKER BUĞDAY
|% 0,2
|99
|DİĞER
|% 0,02
|10
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 51,59
|632
|MHP
|SUAT KEMAL ÖZKAN
|% 46,94
|575
|CHP
|ABDURRAHMAN KARAŞAHİN
|% 1,14
|14
|BTP
|ABİDİN DOKUZLUOĞLU
|% 0,24
|3
|SAADET PARTİSİ
|MURAT GEZİCİ
|% 0,08
|1
MUSABEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 51,3
|295
|MHP
|İHSAN ÖLMEZ
|% 48,52
|279
|İYİ PARTİ
|HALİL ÇETİN
|% 0,17
|1
POLATELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKKI ÇELİK
|% 56,56
|362
|CHP
|MUSTAFA POLAT
|% 43,12
|276
|MHP
|HAKKI KILIÇ
|% 0,31
|2
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA
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