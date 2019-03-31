Kilis Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 210Açılan Sandık Oranı : % 98,59Kullanılan Oy : 49.864Geçerli Oy : 48.790Katılım Oranı : % 80,53PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,7423.293MHPÖMER YABANCI% 32,7315.968İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,018.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|213
|Toplam Seçmen
| :
|62.657
|Açılan Sandık
| :
|210
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 98,59
|Kullanılan Oy
| :
|49.864
|Geçerli Oy
| :
|48.790
|Katılım Oranı
| :
|% 80,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ABDİ BULUT
|% 47,74
|23.293
|MHP
|ÖMER YABANCI
|% 32,73
|15.968
|İYİ PARTİ
|AHMET NALÇACIOĞLU
|% 17,01
|8.297
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF KARAKURT
|% 1,65
|806
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,39
|191
|DSP
|CAFER GÜLTEKİN
|% 0,25
|120
|TKP
|İLKER BUĞDAY
|% 0,23
|112
|DİĞER
|% 0,01
|3
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 51,55
|632
|MHP
|SUAT KEMAL ÖZKAN
|% 46,9
|575
|CHP
|ABDURRAHMAN KARAŞAHİN
|% 1,14
|14
|BTP
|ABİDİN DOKUZLUOĞLU
|% 0,24
|3
|SAADET PARTİSİ
|MURAT GEZİCİ
|% 0,16
|2
MUSABEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 51,3
|295
|MHP
|İHSAN ÖLMEZ
|% 48,52
|279
|İYİ PARTİ
|HALİL ÇETİN
|% 0,17
|1
POLATELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 90,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKKI ÇELİK
|% 56,04
|362
|CHP
|MUSTAFA POLAT
|% 42,72
|276
|MHP
|HAKKI KILIÇ
|% 1,24
|8
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA
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