Son Dakika Haberleri: Kilis Son

Kilis Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 210Açılan Sandık Oranı : % 98,59Kullanılan Oy : 49.864Geçerli Oy : 48.790Katılım Oranı : % 80,53PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,7423.293MHPÖMER YABANCI% 32,7315.968İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,018.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 213
Toplam Seçmen : 62.657
Açılan Sandık : 210
Açılan Sandık Oranı : % 98,59
Kullanılan Oy : 49.864
Geçerli Oy : 48.790
Katılım Oranı : % 80,53


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,7423.293
MHPÖMER YABANCI% 32,7315.968
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,018.297
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 1,65806
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,39191
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,25120
TKPİLKER BUĞDAY% 0,23112
DİĞER% 0,013
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,55632
MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 46,9575
CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 1,1414
BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,243
SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,162
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,3295
MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,52279
İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,171
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,91


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKKI ÇELİK% 56,04362
CHPMUSTAFA POLAT% 42,72276
MHPHAKKI KILIÇ% 1,248

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA

Türkiye Komünist Partisi, MHP, Güncel
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