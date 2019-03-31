Kilis Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 213Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 51.608Geçerli Oy : 49.803Katılım Oranı : % 82,37PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,2723.540MHPÖMER YABANCI% 32,5816.224İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 16,868.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|213
|Toplam Seçmen
| :
|62.657
|Açılan Sandık
| :
|213
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Kullanılan Oy
| :
|51.608
|Geçerli Oy
| :
|49.803
|Katılım Oranı
| :
|% 82,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ABDİ BULUT
|% 47,27
|23.540
|MHP
|ÖMER YABANCI
|% 32,58
|16.224
|İYİ PARTİ
|AHMET NALÇACIOĞLU
|% 16,86
|8.397
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF KARAKURT
|% 2,08
|1.038
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,51
|252
|DSP
|CAFER GÜLTEKİN
|% 0,34
|169
|TKP
|İLKER BUĞDAY
|% 0,32
|161
|DİĞER
|% 0,04
|22
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 51,55
|632
|MHP
|SUAT KEMAL ÖZKAN
|% 46,9
|575
|CHP
|ABDURRAHMAN KARAŞAHİN
|% 1,14
|14
|BTP
|ABİDİN DOKUZLUOĞLU
|% 0,24
|3
|SAADET PARTİSİ
|MURAT GEZİCİ
|% 0,16
|2
MUSABEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 51,3
|295
|MHP
|İHSAN ÖLMEZ
|% 48,52
|279
|İYİ PARTİ
|HALİL ÇETİN
|% 0,17
|1
POLATELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKKI ÇELİK
|% 55,44
|362
|CHP
|MUSTAFA POLAT
|% 43,03
|281
|MHP
|HAKKI KILIÇ
|% 1,38
|9
|BTP
|FETHİYE EŞKİ
|% 0,15
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA
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