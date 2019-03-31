Son Dakika Haberleri: Kilis Son

Kilis Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 213Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 51.608Geçerli Oy : 49.803Katılım Oranı : % 82,37PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,2723.540MHPÖMER YABANCI% 32,5816.224İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 16,868.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 213
Toplam Seçmen : 62.657
Açılan Sandık : 213
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 51.608
Geçerli Oy : 49.803
Katılım Oranı : % 82,37


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,2723.540
MHPÖMER YABANCI% 32,5816.224
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 16,868.397
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 2,081.038
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,51252
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,34169
TKPİLKER BUĞDAY% 0,32161
DİĞER% 0,0422
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,55632
MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 46,9575
CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 1,1414
BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,243
SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,162
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,3295
MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,52279
İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,171
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,03


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKKI ÇELİK% 55,44362
CHPMUSTAFA POLAT% 43,03281
MHPHAKKI KILIÇ% 1,389
BTPFETHİYE EŞKİ% 0,151

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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