Son Dakika Haberleri: Kilis Suriye'de Askeri Araç Devrildi 9 Asker Yaralı

Kilis Suriye'de Askeri Araç Devrildi 9 Asker Yaralı

28 dakika önce

Kilis Suriye'de askeri araç devrildi 9 asker yaralı(Tür: Yurt)

Kilis Suriye'de askeri araç devrildi 9 asker yaralı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:26 Kaynak: DHA

Kilis, Suriye, Güncel
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