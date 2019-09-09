Kilis suriye'de okula başlayan çocuklar için şenlik düzenlendi

Suriye'de okula başlayan çocuklar için şenlik düzenlendi

Kilis'e sınır komşusu olan Suriye'nin Azez ilçesine bağlı İhtimlat kasabasında, yetim çocuklara yönelik kurulan 'İHH İhtimlat Şam Yetim Okulu'nda 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Kayseri İHH gönüllüleri tarafından, eğitim ve öğretim yılı öncesi İHH'nın 2017'de onardığı İhtimlat Şam Yetim Okulu'nun bahçesinde şenlik gerçekleştirildi. Şenlikte çeşitli oyunlar oynayan küçük öğrenciler ve kendileri için hazırlanan gösterileri ilgi ile izledi.

Çocukların okula adaptasyonlarını kolaylaştırmak için düzenlenen 700 çocuk katıldı. Çeşitli hediyeler ve kırtasiye malzemelerinin dağıtıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.