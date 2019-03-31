Son Dakika Haberleri: Kilis Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı 1 Şehit, 1 Yaralı

Kilis Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı 1 Şehit, 1 Yaralı

31 dakika önce

Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise ağır yaralandı.

Kilis Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı 1 Şehit, 1 Yaralı, System.String[]
Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise ağır yaralandı. Olay, saat 10.00 sıralarında TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. Melkiye bölgesinde bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKKPYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, yaralanan 1 asker ise bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Teröristlerin havanlı saldırıyı düzenlediği bölge, Türk askerleri tarafından topçu ateşiyle vurulurken, şehit askerin naaşı da Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:52 Kaynak: DHA

Suriye, Güncel
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