Kilis Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı 1 Şehit, 1 Yaralı
31 dakika önce
Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise ağır yaralandı.
Suriye
'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise ağır yaralandı. Olay, saat 10.00 sıralarında TSK
tarafından düzenlenen Fırat
Kalkanı ve Zeytin
Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez
ile Afrin
kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. Melkiye bölgesinde bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKKPYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, yaralanan 1 asker ise bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi
'ne getirildi. Teröristlerin havanlı saldırıyı düzenlediği bölge, Türk askerleri tarafından topçu ateşiyle vurulurken, şehit askerin naaşı da Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:52 Kaynak: DHA
Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı
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