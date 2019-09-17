Kilis-suriye'deki çocukların yüzü 'sınırsız şenlik' ile gülüyor

Suriye'deki çocukların yüzü 'Sınırsız Şenlik' ile gülüyor

ULUSLARARASI Mülteci Hakları Derneği (UHMD), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde çocuklar için 3'üncü kez Sınırsız Şenlik düzenledi. Azez Türkmen Köyü Burakatı'da başlayan şenlikte 500'den fazla çocuğa kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Şenlik Suriye'nin farklı bölgelerinde 5 gün daha devam edecek.

UMHD Suriye'de savaş mağduru çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Sınırsız Şenlikler etkinliğinin 3'üncüsü başladı. Kilis Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı, UMDH ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının katkılarıyla, Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Burakatı Köyü'nde düzenlenen programa, çoğunluğu Türkmen 500'den fazla çocuk katıldı. Etkinliğin ilk gününde çocuklar, sokak oyunları, gösteriler, atölye çalışmaları ve çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlendi. Türkiye'den gönüllülerin de katıldığı programda, çocuklara içi kırtasiye malzemeleri ve oyuncak ile dolu kutular dağıtıldı. Şenlik, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan diğer bölgelerde de 5 gün boyunca sürdürülecek. 21 Eylül'e kadar sürecek şenliğin son günü ise Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde olacak.

'AMAÇ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLAMAK'

Etkinliğin proje koordinatörü Eda Nur Aydın, yaptığı açıklamada, şenlikleri savaş mağduru çocukları mutlu etmek için organize ettiklerini belirterek, Çocukların eğitimine katkı vermek istiyoruz. Savaş mağduru olmaları eğitimlerinin önüne geçmemeli. Burada çocuklar için gösteriler ve tiyatro oyunları sergiliyoruz. diye konuştu. Suriye'de okula başlayan 5 bin çocuğa kırtasiye malzemesi sağlamayı hedeflediklerini aktaran Aydın, Fırat Kalkanı bölgesindeki 5 okulda buna benzer etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.

'İNŞALLAH BU OYUNLAR BENİM MEMLEKETİMDE DE OLUR'

Şenliğe katılan 9 yaşındaki İman Hayr, öDEAŞ'tan kaçarak Azez bölgesindeki kampa yerleştik. Türkiye'den gelen abilerin, ablaların yaptığı bu şenlikle çok eğlendik. Bu programı yapanlara ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum dedi.