Son Dakika Haberleri: Kilis Suriye'deki Engellilere Destek

Kilis Suriye'deki Engellilere Destek

33 dakika önce

Suriye'deki engellilere destekİnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez kentinde yaşayan 10 engelliye motosiklet ile zücaciye yardımında bulundu.

Suriye'deki engellilere destek

İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez kentinde yaşayan 10 engelliye motosiklet ile zücaciye yardımında bulundu.

İHH görevlilerinden Muhammed Ceyhan, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak üzere çalıştıklarını söyledi. Azez'deki 10 bedensel engellinin rahat hareket edebilmesi için 10 elektrikli motosiklet dağıttıklarını belirten Ceyhan, aynı zamanda 25 aileye de zücaciye desteği sağladıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:31 Kaynak: DHA

İnsani Yardım Vakfı, İHH, Azez, Suriye, Güncel
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