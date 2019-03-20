Kilis Suriye'deki Engellilere Destek
33 dakika önce
Suriye'deki engellilere destekİnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez kentinde yaşayan 10 engelliye motosiklet ile zücaciye yardımında bulundu.
Suriye
'deki engellilere destek İnsani Yardım Vakfı
(İHH
), Suriye'nin Azez
kentinde yaşayan 10 engelliye motosiklet ile zücaciye yardımında bulundu.
İHH görevlilerinden Muhammed Ceyhan
, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak üzere çalıştıklarını söyledi. Azez'deki 10 bedensel engellinin rahat hareket edebilmesi için 10 elektrikli motosiklet dağıttıklarını belirten Ceyhan, aynı zamanda 25 aileye de zücaciye desteği sağladıklarını kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:31 Kaynak: DHA
70 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Parasını Hala Almadı! Talihlinin Kaybı 2,6 Milyon Lira
Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti
OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor
Şoförden Örnek Davranış! Kullandığı Otobüsü Durdurup, Yere Düşen Türk Bayrağını Kaldırdı