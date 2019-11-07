Son Dakika Haberleri: Kilis suriye'deki öğrencilere eğitim desteği
Son Dakika Güncel Kilis suriye'deki öğrencilere eğitim desteği

Kilis suriye'deki öğrencilere eğitim desteği

7 saat önce

Suriye'deki öğrencilere eğitim desteğiİHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan çadır kentlerde eğitim gören 8 bin 590 öğrenciye çanta ve kırtasiye dağıtımı gerçekleştirdi.

Suriye'deki öğrencilere eğitim desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan çadır kentlerde eğitim gören 8 bin 590 öğrenciye çanta ve kırtasiye dağıtımı gerçekleştirdi.

2019-2020 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesi ve Azez'de bulunan okullarda öğrencilere yönelik eğitim devam ediyor. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kilis Basın birimi sorumlusu Yakup Alaca, ö2011'den bu yana Suriye'de yaşanan iç savaş tarihin en büyük insanlık trajedisinin bilhassa çocuk ve kadınların aleyhine işleniyor. Savaştan en çok etkilenen alanların başında eğitim gelmektedir. Hayatta kalmak için mücadele veren çocukların eğitim imkanları da savaş süresince son derece sınırlı bir hal almıştır. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için bölgede var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler, Türkiye'den gelecek olan yardımlarla savaşın zor şartlarında eğitim gören çocuklara hizmet etmeye devam edeceğiz ödedi.

Kilis suriye'deki öğrencilere eğitim desteği

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:26 Kaynak: DHA
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