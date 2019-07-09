Kilis - Suriye'ye askeri sevkiyat
1 saat önce
Suriye'ye askeri sevkiyatGAZİANTEP yönünden çıkan askeri araçlar Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye tarafına geçiş yaptı.
Suriye Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:40 Kaynak: DHA
'ye askeri sevkiyat
GAZİANTEP yönünden çıkan askeri araçlar Kilis
'teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye tarafına geçiş yaptı.
Öğleden sonra Gaziantep
yönünden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Elbeyli
ilçesine geldi. Zırhlı araç ve askeri personelin yer aldığı konvoy, güvenlik önlemleri arasında Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Konvoyda yer alan araç ve personellerin Fırat
Kalkanı ve Zeytin
Dalı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde kurulu olan TSK
'ya ait üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi.
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