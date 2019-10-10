Son Dakika Haberleri: Kilis suriye'ye askeri sevkiyat
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Kilis suriye'ye askeri sevkiyat

6 dakika önce

Suriye'ye askeri sevkiyatTÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen askeri konvoylar, Kilis'e ulaştı.

Suriye'ye askeri sevkiyat

TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen askeri konvoylar, Kilis'e ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.

Yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'daki üs bölgelerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kilis suriye'ye askeri sevkiyat

Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:44 Kaynak: DHA
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