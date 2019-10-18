Son Dakika Haberleri: Kilis suriye'ye özel harekat polisi takviyesi
Son Dakika Güncel Kilis suriye'ye özel harekat polisi takviyesi

Kilis suriye'ye özel harekat polisi takviyesi

1 saat önce

Suriye'ye özel harekat polisi takviyesiTürkiye'nin çeşitli illerinden gelen özel harekat polislerini taşıyan otobüs, Kilis üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

Suriye'ye özel harekat polisi takviyesi

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen özel harekat polislerini taşıyan otobüs, Kilis üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Polislerin kullanacağı zırhlı araç ve yaşam malzemeleri ise TIR'larla götürüldü.

Yurdun çeşitli illerinden gelen özel harekat polislerini taşıyan otobüs ve polislerin kullanacağı zırhlı araçlar ile yaşam malzemelerini taşıyan TIR'lar Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Polislerin, Suriye'de belirlenen bölgelerde görev alacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Reşit ÇELEBİOĞLU KİLİS, (DHA)-

Kilis suriye'ye özel harekat polisi takviyesi

Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:22 Kaynak: DHA
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