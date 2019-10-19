Kilis suriye'ye özel harekat polisi takviyesi
1 saat önce
Suriye'ye özel harekat polisi takviyesiTürkiye'nin çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
Suriye'ye özel harekat polisi takviyesi
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.
Yurdun çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri kullandıkları zırhlı araçlarla Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Polislerin, Suriye'de belirlenen bölgelerde görev alacağı öğrenildi.
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Haber-Kamera Reşit ÇELEBİOĞLU KİLİS, (DHA)-
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