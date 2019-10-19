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Son Dakika Güncel Kilis suriye'ye özel harekat polisi takviyesi

Kilis suriye'ye özel harekat polisi takviyesi

1 saat önce

Suriye'ye özel harekat polisi takviyesiTürkiye'nin çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

Suriye'ye özel harekat polisi takviyesi

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

Yurdun çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri kullandıkları zırhlı araçlarla Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Polislerin, Suriye'de belirlenen bölgelerde görev alacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Reşit ÇELEBİOĞLU KİLİS, (DHA)-

Kilis suriye'ye özel harekat polisi takviyesi

Türkiye, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
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