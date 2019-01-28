Son Dakika Haberleri: Kilis Suriyeli 2 Kardeşe İşitme Cihazı

Kilis Suriyeli 2 Kardeşe İşitme Cihazı

29 dakika önce

Fransız yardım kuruluşu IBHAC, Suriye'nin El Bab kentinde yaşayan 2 kardeşe işitme cihazı taktı.

Kilis Suriyeli 2 Kardeşe İşitme Cihazı, System.String[]
Fransız yardım kuruluşu IBHAC, Suriye'nin El Bab kentinde yaşayan 2 kardeşe işitme cihazı taktı. Fransa'da yaşayan Müslümanların bir araya gelerek kurdukları IBHAC yardım derneği Suriye'de yardım faaliyetlerine devam ediyor. Savaşta duyma yetisini kaybeden Abdulfettah (9) ve Melek Rıdvan (15) kardeşlere işitme cihazı takarak yeniden ailelerinin sesini duymanın heyecanını yaşadılar.

IBHAC Genel Koordinatörü Caner Keskiner, El Bab'da iki savaş mağduru kardeşe işitme cihazı taktıkları için mutlu olduklarını belirterek, İki çocuğumuz çok şükür yeniden duymaya başladılar. Fransa'da yaşayan Müslümanlar Suriye'de yıllardır yaşam mücadelesi veren kardeşlerin yanında olmaya devam ediyor. İleriki zamanda daha fazla projelerle yardımları bölgeye ulaştıracağız. Kardeşlerimizi unutmayacağız dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:52 Kaynak: DHA

Fransa, Suriye, Güncel
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