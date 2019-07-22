KİLİS SURİYELİLERİN KURBAN BAYRAMI GEÇİŞİ BAŞLADI

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis
'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmeye başladı. Kurban Bayramı
'nı Suriye'nin Azez
, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus
ile El Bab bölgelerinde geçirmek isteyen ve online randevu sistemi ile kayıt yaptıran Suriyelilerin gidişleri başladı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçişlerine izin verilen Suriyeliler, 5 ayrı noktada evrak kontrolüne tabi tutulup, ülkelerine gidiyor.
Günde ortalama 3 bin Suriyeli'nin ülkelerine geçiş yapması beklenirken, gümrük kapısında ilk gün yoğunluk yaşandığı gözlendi.
Suriyelilerin bayram geçişlerine, 9 Ağustos gününe kadar izin verileceği bildirildi.