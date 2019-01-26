Son Dakika Haberleri: Kilis Tava Yemek İçin Kilis'e Gitmeye Gerek Yok | Baba - Kız Mutfaktayız | Acayip Tarifler

Kilis Tava Yemek İçin Kilis'e Gitmeye Gerek Yok | Baba - Kız Mutfaktayız | Acayip Tarifler

1 saat önce

Selam canlarBugün canım babamla (kayınpederim) mutfağa girdik, sizin için nefis bir Kilis Tava yaptık. Babam aslında benim gizli kahramanım. Mutfaktaki başarımda katkısı büyüktür.

Selam canlar

Bugün canım babamla (kayınpederim) mutfağa girdik, sizin için nefis bir Kilis Tava yaptık. Babam aslında benim gizli kahramanım. Mutfaktaki başarımda katkısı büyüktür. Kendisi yemek konusunda çok bilgilidir ve eli de çok lezzetlidir. Onun yemek pişirme ve yemek kültürü bilgisi bana çok şey katmıştır. Biz aslında birlikte mutfağa girmeyi çok severiz. Ama kamera önünde yemek yapmak bugüne kısmet oldu. Biz pişirirken çok keyif aldık, umarım sizlerde izlerken keyif alırsınız. Değerli yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Kanalıma konuk olduğun için tekrardan çok teşekkür ederim babacım ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:40 Kaynak: Youtube

Kilis, Genel
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