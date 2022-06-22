1. Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı

1. Göç Çalışmaları Sempozyumu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi, 7 Aralık Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde Kilis'te başladı.

İki gün sürecek sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, 2013'te 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun çıkarıldığını, Suriye'den Türkiye'ye yoğun gelişlerin ise 2015'te yaşandığını belirtti.

Devletin 2013'te böyle bir dalganın geleceğini öngördüğünü, Gazi Meclis'in de bu kanunu oy birliğiyle kabul ettiğini aktaran Ok, "Bütün siyasi partiler, hatta bugün göçmenler üzerinde siyasi bir karışıklık geliştirmeye çalışanlar ve maalesef algılarla toplumun zihniyle oynayanlar, seçim dönemine girdiğimiz bu arifede de buradan kendilerine oy çıkacağını zannedenler o gün Meclis'te bu kanunlara olumlu oy vermişlerdir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarıyla göç politikalarını dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasiteyle akıl, bilim, mantık ve hukukla kurgulayarak yönettiğini anlatan Ok, 2017-2018'den bu yana Türkiye'ye yeni geçici koruma statülü Suriyeli sığınmacı kabul etmediklerini söyledi.

Ok, 3 milyon 700 bin kişiye kalıcı değil geçici koruma statüsü verdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 1,4 milyon 196 farklı uyruktan ikametli var. Uluslararası öğrenci olmak için üniversitelerimize gelmiş, evlenmek, aile kurmak için gelmiş, yatırımcı olmak için gelmiş, futbolcu, basketbolcu, voleybolcu gibi ikamet alan 1,4 milyonluk bir sayımız var. Bu Türkiye'nin artık göç noktasında bir hedef ülke olduğu anlamına da geliyor. Bu insanlar katma değer üretiyorlar, bunu görmemiz gerekiyor. Yaklaşık 300 bin civarında uluslararası korumaya başvurmuş insanlar var. 3,7 milyon da uluslararası korumanın farklı bir boyutu olan geçici koruma statüsü verdiğimiz insanlar. (Geri göndermeler) Dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesi gerçekleştiremiyor. İnsanları yollarda perişan ediyor. Ama biz gönüllü bir şekilde geri gönderebiliyoruz. 507 bin gidenimiz var. Bu sayıyı mutlaka 1 milyonun üzerine çıkaracağız."

Kilis Valisi Recep Soytürk de kentte yaşayan Suriyelilerin toplam nüfusa oranının yüzde 38 olduğunu söyledi.

Kilislilerin misafirperverlikte uç noktada olduğunu dile getiren Soytürk, yoğunluğa rağmen güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları sonucu kentte ciddi bir asayiş olayının yaşanmadığını kaydetti.

Savaştan sonra yaklaşık 3,7 milyon Suriyelinin Türkiye'ye geldiğini anımsatan Soytürk, insanlardan bir kısmının Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıyla oluşturulan güvenli alanlarda yaşadığını söyledi.

Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa valiliklerince insanların Suriye'de kalabilmeleri için danışmanlık hizmetleri verildiğini vurgulayan Soytürk, alt ve üstyapı çalışmalarının yapıldığını, okulların onarıldığını ve organize sanayi bölgelerinin kurulduğunu aktardı.

240 bin konut yapılacak

Çobanbey'de kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin kişinin çalışabileceğini aktaran Soytürk, şöyle devam etti:

"Türkiye'den gönüllü ve onurlu geri dönüşleri yapabilmek için insanların bir işe ihtiyacı var. O alanları oluşturuyoruz. İçişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışma yapıyor. Sivil toplum örgütleriyle bölgede 240 bin normal ev yapılacak. Temeli de çok yakın bir tarihte bu bölgede atılacak. Yaklaşık 1 milyon kişiyi barındırabilecek, aynı zamanda sağlık ocağı, okulu, camisi, ticaret merkezi olan ve OSB'lere, iş imkanları olan yakın yerlere de konutlar yapacağız. Gönüllü ve onurlu geri dönüşleri sağlamaya gayret edeceğiz."

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da üniversite olarak göç araştırmaları üzerine merkez kurarak akademik faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan da dünya genelinde uluslararası göçmenlerin sayısının çeşitli nedenlerle her geçen gün arttığını ifade etti.

İki gün sürecek sempozyuma Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.