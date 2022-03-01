Kilis'te 1 haftada 134 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 1 haftada 134 kaçak göçmen yakalandı

01.03.2022 22:04
Kilis'te 1 haftada 134 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, son 1 hafta içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla giren 134 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, son 1 hafta içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla giren 134 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen 7 kişi ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hudut hattı gerisinde kaçak göçmenlerin ülkeye giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda 134 kaçak göçmeni yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 7 şüpheli ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan Kilis'e diğer illerden izin almadan gelen 144 Suriye uyruklu kişi de yakalandı.


Kilis'te 1 haftada 134 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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