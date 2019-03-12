Son Dakika Haberleri: Kilis'te 1 Haftalık Bebek Parka Terk Edildi

Kilis'te 1 Haftalık Bebek Parka Terk Edildi

1 saat önce

KİLİS'te parka terk edilen kız bebeği bulundu.

Kilis'te 1 Haftalık Bebek Parka Terk Edildi, System.String[]
KİLİS'te parka terk edilen kız bebeği bulundu. Yağmurlu havada bırakıldığı için tedavi gördüğü hastanede 'Yağmur' adı verilen kız bebeğin annesinin Suriye uyruklu H.E. olduğu, bebeğin gayri resmi ilişkisinden dünyaya geldiği ve ailesinden korktuğu için terk ettiği öğrenildi.  

Geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde İslambey Parkı'nda bir bankta bebek görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı araştırmada bebeği kimin bıraktığını tespit edemedi. Sağlık ekiplerinin tedavi için götürdüğü hastanede, havanın yağmurlu olması nedeni ile 'Yağmur' adı verilen 1 haftalık bebek tedavisinden sonra Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, olay yerine yakın yerlerdeki güvenlik ve Mobese kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda bebeği getiren 2 kişinin bindiği motosikletin marka ve modelinden yola çıkan ekipler, bebeği Suriye uyruklu A.Y (38) ile H.Ö.'nün  bıraktığını belirledi. Şüphelileri yakalayarak gözaltına alan polis, bebeğin annesinin H.Ö'nin baldızı olan Suriye Uyruklu E.H. olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan E.H.'nin emniyette verdiği ifadesinde bebeğin babasının gayri resmi birlikte olduğu Suriye uyruklu M.A. olduğunu ve ailesinden korktuğu için bebeği eniştesi H.Ö'e terk etmesi için verdiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakıldı. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:29 Kaynak: DHA

Polis, Suriye, Kilis, Güncel
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