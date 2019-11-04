Son Dakika Haberleri: Kilis'te "1 Sınıf 1 Aile" projesinin
Son Dakika Yaşam Kilis'te '1 Sınıf 1 Aile' projesinin

Kilis'te "1 Sınıf 1 Aile" projesinin

6 saat önce

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından organize edilen "1 Sınıf 1 Aile" projesinin ilkini gerçekleştirildi.

Kilis'te

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından organize edilen "1 Sınıf 1 Aile" projesinin ilkini gerçekleştirildi.


15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 3-E sınıfı öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla bir ailenin mutfak malzemesi, temizlik malzemesi ve kişisel bakım eşyalarını aldılar. Sınıf öğretmeni Yasemin Sürmeli ve 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu öğrencileri proje kapsamında aldıkları eşyalar ismi açıklanmayan bir aileye teslim edildi. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
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