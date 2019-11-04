Kilis'te "1 Sınıf 1 Aile" projesinin
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Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından organize edilen "1 Sınıf 1 Aile" projesinin ilkini gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından organize edilen "1 Sınıf 1 Aile" projesinin ilkini gerçekleştirildi.
15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 3-E sınıfı öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla bir ailenin mutfak malzemesi, temizlik malzemesi ve kişisel bakım eşyalarını aldılar. Sınıf öğretmeni Yasemin Sürmeli ve 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu öğrencileri proje kapsamında aldıkları eşyalar ismi açıklanmayan bir aileye teslim edildi. - KİLİS
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