KİLİS'TE 10 BİN KİŞİNİN İSTİHDAM EDİLECEĞİ TEKSTİL KENT YAPILIYOR - Son Dakika

KİLİS Organize Sanayi Bölgesinde yapımına başlanan ve tamamlandığında 10 bin kişiyi istihdam edecek olan tekstil kent için hafriyat çalışmaları başladı

2 yıl önce projesi yapılan tekstil kentte, hafriyat ve inşaat çalışmalarına başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi, Kilis Organize Sanayi Müdürlüğü, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve ilgili kurumların işbirliğinde yapılacak 10 bin metre kare kent, etaplar halinde tamamlanacak ve tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak.

Kilis Organize Sanayi Bölge Başkanı Mahir Can, bu yıl içerisinde inşaatın tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, Tekstil kenti 2 etap olarak düşünüyoruz. İlk etabı 10 bin metrekare olacak. Nasip olursa bu yıl içerisinde bitireceğiz. Etaplar halinde devam edecek proje tamamlandığında 10 bin kişi istihdam edilmiş olacak? dedi.