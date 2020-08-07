Kilis'te 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Şüpheli M.S. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.S. idaresindeki plakası açıklanmayan otomobil kent çıkışında durduruldu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 10:39

Kaynak: AA

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