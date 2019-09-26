Kilis'te 10 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
KİLİS'te, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 göçmen ile kaçaklara sınırı geçmeleri için yardım eden Suriyeli R.S. yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:57 Kaynak: DHA
KİLİS'te, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 göçmen ile kaçaklara sınırı geçmeleri için yardım eden Suriyeli R.S. yakalandı.
Polis ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde, şüphe üzerine minibüs sürücüsü R.S.'yi durdurdu. Minibüstekilere kimlik kontrolü yapan ekipler, 10 Suriyelinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi. Kaçak göçmenler, yakalanırken, sınırı geçmelerine yardım eden R.S. de gözaltına alındı.
İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz