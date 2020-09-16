Kilis'te 10 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kilis'te 10 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde T.B.'nin ikametinde yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarı üzerine ikamette bulunanların kimlik sorgulamasını yaptı. Sorgulamada, 10 kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlendi. 10 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İkamet sahibi T.B. gözaltına alındı. - KİLİS

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi

Kadın futbolcu Yuki Nagasato, erkek futbol takımı Hayabusa Eleven'a transfer oldu

Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi

Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu

Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi

Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti

Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı

Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti