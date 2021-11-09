Kilis'te "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" mesajları - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Ramazan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu Cumhuriyet ile tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve saygın bir lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve saygın bir lider yapan en büyük özelliğinin milletine duyduğu sonsuz güven ve inancı olduğunu aktaran Ramazan, şunları kaydetti:

"Bu inançla bugün büyük Türkiye yolunda hızla ilerleyen ülkemiz, demokratik iradesi daha çok güçlenen, her zamankinden daha fazla emniyet ve güvenle geleceğe yürüyen bir ülke olma yolunda büyük mesafeler almaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkartmaktı. Cumhuriyetimizin kadim şehri Kilis'te, bu kutlu hedefe katkı vermeye inançla ve azimle devam edecektir."

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da, "Bağımsızlık mücadelesi vererek tarihin en şanlı zaferlerinden birini kazanan yüce Türk Milletine önderlik etmiş olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.