Kilis'te 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikleri
41 dakika önce
Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:42 Kaynak: İHA
'te, 10 Nisan Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.
İlk program Şehitlikteki şehit mezarları ziyaret edildi. Daha sonda Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses tarafından Cumhuriyet Meydanında Atatürk
anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Emniyet birimlerinin stantları Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile vatandaşlar tarafından gezildi. - KİLİS
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