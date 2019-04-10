Son Dakika Haberleri: Kilis'te 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikleri

Kilis'te 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikleri

41 dakika önce

Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kilis'te 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikleri, System.String[]
Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

İlk program Şehitlikteki şehit mezarları ziyaret edildi. Daha sonda Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses tarafından Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Emniyet birimlerinin stantları Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile vatandaşlar tarafından gezildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:42 Kaynak: İHA
Polis Haftası, 10 Nisan, Kilis, 3. Sayfa
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