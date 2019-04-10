Son Dakika Haberleri: Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası Kutlandı

Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası Kutlandı

1 saat önce

Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası kutlandıKilis'te, 10 Nisan Polis Haftası etkinliklerle kutlandı.

Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası etkinliklerle kutlandı.

Kentte düzenlenen kutlamalar kapsamında polisler ilk olarak Şehitliği ziyaret etti, şehitler için dua etti. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlamalarda ise Emniyet Müdürü Günter Şenses tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra kurulan polis stantları Kilis Valisi Recep Soytürk ile vatandaşlar tarafından gezildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:35 Kaynak: DHA
Polis Haftası, 10 Nisan, Kilis, Polis, Güncel
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