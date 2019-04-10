Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası Kutlandı
1 saat önce
Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası kutlandıKilis'te, 10 Nisan Polis Haftası etkinliklerle kutlandı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:35 Kaynak: DHA
'te, 10 Nisan Polis Haftası
kutlandı
Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası etkinliklerle kutlandı.
Kentte düzenlenen kutlamalar kapsamında polisler ilk olarak Şehitliği ziyaret etti, şehitler için dua etti. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlamalarda ise Emniyet Müdürü Günter Şenses tarafından Atatürk
anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra kurulan polis stantları Kilis Valisi Recep Soytürk ile vatandaşlar tarafından gezildi.
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