Kilis'te 10 yıl önce toprağa gömülü bulunan 3 cesetle ilgili baba ve oğlu tutuklandı

Kilis'te, 10 yıl önce 3 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Merkeze bağlı Deliçay köyü yakınlarındaki Afrin Çayı Köprüsü civarında 2012'de toprağa gömülü anne Emine Düzkaya, oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Özoğlu'na ait cesetlerin bulunmasıyla ilgili Kilis Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen kovuşturmada maktul Özlem'in ailesinden aynı tarihlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Töre saiki ile öldürme ve canavarca hisle öldürme" suçlarından yürütülen davada şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanılmaması üzerine şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Daha sonra şüphelilerin çeşitli bankalardan konut, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı talebinde bulunarak Suriye'ye kaçtıkları tespit edilmesinin ardından zanlılar hakkında Interpol aracılığıyla aranmasına ilişkin kırmızı bülten çıkarıldı.

Uzun yıllar süren yargılama sonucunda mahkeme tarafından alınan kararla şahısların yakalama kararı delil yetersizliğinden kaldırılarak dosya faili meçhul kaldı.

Yargılama sonucunda dosyanın kapanacağını düşünen şüphelilerin, yasa dışı yollardan yeniden Türkiye'ye dönüş yaparak, normal yaşamlarına devam ettiği belirlendi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dosyanın yeniden açılması sonucunda yapılan incelemelerde şüphelilerden Özlem'in babası A.A. ile ağabeyi M.F.A'nın olay gecesi cesetlerin bulunduğu bölgeye geldikleri tespit edildikten sonra Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli A.A. ve M.F.A'nın Gaziantep'te oldukları tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin saklanabileceği 5 ayrı adresin 45 günlük takibi yapıldı.

Ekiplerce, yapılan operasyonda şüpheliler, Gaziantep'te saklandıkları apartmanın garaj bölümünden kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Kilis'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

2012 yılında Kilis'e bağlı Deliçay köyü yakınlarındaki Afrin Çayı Köprüsü civarında piknik yapan vatandaşlar, toprak yüzeyinde hayvanlar tarafından parçalanmış bir insana ait ayağın bulunduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirmiş, İl Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı kazıda, biri erkeğe ait 2 ceset bulunmuştu.

Cesetlerin Gaziantep'te 3 Mart 2012'de kaybolan Çağan Özoğlu (27) ve eşi Özlem Özoğlu'na (22) ait olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, aynı dönemde kaybolan anne Emine Düzkaya'nın cesedini de aramaya başlamış, arazi taramasında daha önce 2 cesedin bulunduğu yerin 20 metre uzağındaki kayanın altında gömülü vaziyette bir kadın cesedi daha bulunmuştu.

İddiaya göre, Çağan Özoğlu arkadaşlık yaptığı Özlem Özoğlu'nun hamile kalması üzerine, nikah kıydırıp düğün hazırlıkları için İstanbul'da yaşayan annesi Emine Düzkaya'yı çağırmıştı.

Düzkaya, 3 Mart 2012'de Gaziantep'e gelip oğluyla birlikte gelinlerinin ailesinin evine giderek, düğün tarihi ve diğer hazırlıklarla ilgili görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından evden ayrılan 3 kişiden bir daha haber alınamayınca aileler, polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.