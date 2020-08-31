Kilis'te 11 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kilis'te 11 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 11 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 11 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yaşar Aktürk Mahallesi, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde M.H., M.Ç. ile M.H. yönetimindeki araçlar durduruldu. Yapılan kimlik sorgulamasında 11 kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldikleri belirlendi. Araçların sürücüleri M.H., M.Ç. ile M.H. ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. 11 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da vatandaşlarla buluştu

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı

Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek

Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti

Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak

Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi

İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi

Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti

İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi

Taksiciler bildiğiniz gibi! Yumruklu sopalı yol verme kavgası trafiği kilitledi

Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı

Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi

İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?

Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti

Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi