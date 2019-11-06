Son Dakika Haberleri: Kilis'te 11 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te 11 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Kilis'te 11 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı

6 saat önce

Kilis'te, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

Kilis'te 11 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı, System.String[]

Kilis'te, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 telsiz, 1 şarj aleti, dürbün ve 96 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.


11 şüpheli, ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Operasyonda yakalanan 21 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Öte yandan ekiplerin, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.İ.'yi de yakalayarak cezaevine teslim ettiği öğrenildi. - KİLİS

Emniyet Müdürlüğü, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:16 Kaynak: İHA
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