KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız - Son Dakika

Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız

KİLİS Valisi Recep Soytürk, kentte tüm acil çağrıların 112 hattında toplandığını açıkladı. Vali Soytürk, 45 gün önce sisteme giren uygulamada şu ana kadar gelen çağrıların yüzde 78'inin asılsız olduğunu belirterek, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Ekrem Çetin Mahallesi'nde kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi tüm birimleriyle faaliyete başladı. Kilis Valisi Recep Soytürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek personel ve Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş'dan bilgi aldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 45 gün önce faaliyete başladığını belirterek, "Şu an incelediğimiz kadarıyla sistem artık oturmuş. Bizi en fazla rahatsız eden şey, gereksiz çağrılardır. Şu ana kadar gelen çağrıların yüzde 78'ini asılsız ve bu meşguliyet buranın hızlı çalışmasını engelliyor. En fazla çağrı, emniyet bölgesinden, doğal olarak emniyet bölgesinde yaşayan nüfus fazla, sonra sağlık hizmetleri, daha sonra jandarma geliyor. En az çağrı ise orman ve AFAD'a geliyor" diye konuştu.