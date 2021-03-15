Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız - Son Dakika

Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız

15.03.2021 20:10

- Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız Kilis'te, tüm acil çağrıların toplandığı 112 hattı devreye girerek faaliyetlerini başladı.

- Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız

KİLİS - Kilis'te, tüm acil çağrıların toplandığı 112 hattı devreye girerek faaliyetlerini başladı. Vali Recep Soytürk, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız olduğunu ifade etti.

Ekrem Çetin Mahallesinde faaliyete başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi tüm birimleriyle bugün faaliyetlerine başladı. Kilis Valisi Recep Soytürk, 112 Acil Çağrı Merkezini gezerek personel ve Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş'dan bilgi aldı.

Kilis'te yapımı tamamlanan tam donanımlı 3 katlı 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara aktif olarak hizmet verecek. İlk etapta 156 Jandarma, 110 İtfaiye ve 177 Orman Yangını daha sonraki süreçte ise 155 Polis, 112 Ambulans ve 122 AFAD acil yardım numaralarını tek çağrı numarası altında birleştirecek olan merkezde çağrı kabulüne başlandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi tüm birimleriyle bugün faaliyete geçtiğini ifade ederek, "45 gün önce faaliyete başlamıştı, bazı sistemler yeni faaliyete geçti, arkadaşlarımız uzun süreden beri hizmet içi eğitim alıyorlardı. Bugün görüyoruz ki, sistem artık oturmuş, en ufak bir eksikliğimiz yok, bizi en fazla rahatsız eden şey, gereksiz çağrılardır. Gelen çağrıların yüzde 78'i meşgul ediyor. Bu meşguliyet buranın hızlı çalışmasını engelliyor. En fazla çağrı, emniyet bölgesinden, doğal olarak emniyet bölgesinde yaşayan nüfus fazla, sonra sağlık hizmetleri, daha sonra jandarma geliyor. En az çağrıda orman ve AFAD'a geliyor. 112 uzun süreden beri içişleri bakanlığının faaliyete geçirmek için önemli projelerden bir tanesidir. Ülkemizin yüzde 85-90 kısmında hayata geçti, bizde onlardan bir tanesiyiz" dedi.

Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız

Jandarma, Kilis, AFAD, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Ahmet Çakar'ın ortaya attığı iddiaların araştırılmasına ilişkin çağrıda bulundu Kamyonla çarpışan otomobilden 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi         
20:25
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor         
19:43
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek         
19:27
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi         
19:06
4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş         
18:53
Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu         
18:10
Yasak aşkının arabasını çizmesiyle olay olan Ece Erken'den geç gelen pişmanlık itiraf Yasak aşkının arabasını çizmesiyle olay olan Ece Erken'den geç gelen pişmanlık itiraf         
17:41
Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu         
15:21
Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:56
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler? Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?         
14:41
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 20:38:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei