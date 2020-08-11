Kilis'te 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Şüpheli A.B. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:41

Kaynak: AA

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