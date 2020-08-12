Kilis'te 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 12 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oylum Mahallesinde M.P. yönetimindeki araç durduruldu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 12 kişi tespit edildi. Araç sürücüsü M.P. ile ona yardım eden A.M. ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. 12 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS