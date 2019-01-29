Son Dakika Haberleri: Kilis'te 12 Milyon 993 Bin Metrekarelik Arsa Tapusu Osb'ye Tescil Edildi

Kilis'te 12 Milyon 993 Bin Metrekarelik Arsa Tapusu Osb'ye Tescil Edildi

1 saat önce

Hazineye ait 12 milyon 993 bin metrekarelik arsanın tapusu Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesine devrildi.

Kilis'te 12 Milyon 993 Bin Metrekarelik Arsa Tapusu Osb'ye Tescil Edildi, System.String[]
Hazineye ait 12 milyon 993 bin metrekarelik arsanın tapusu Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesine devrildi.

Kilis ile Gaziantep tarafından ortaklaşa yürütülecek olan Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesine hazineye ait 12 milyon 993 bin metrekarelik arsanın tapusu devrildi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Çaparoğlu ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Murat Sakar, hazineye ait 12 milyon 993 bin metrekarelik arsanın tapu devri nedeniyle bir araya geldi.

KiTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı açıklamasında "Yıllardır uzun uğraş ve emekler artık meyvelerini vermeye başladı.Bunun en büyük ve somut adımı bu tapuyu memleketimize kazandırarak gerçekleştirmiş olduk. Geçmişten bugüne emeği geçen tüm herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz inandık, siz de inanın. Memleketimizi güzel günler beklemektedir. Dualarınızı bizlerden eksik etmeyin" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Şahinbey, Polateli, Kilis, Ekonomi
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