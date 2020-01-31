Kilis'te, 13 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te, 13 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika

Kilis'te, 13 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

6 saat önce

KİLİS'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 13 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kilis'te, 13 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi, System.String[]

KİLİS'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 13 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kilis'te, dün gece etkili olan rüzgar nedeniyle farklı semtlerdeki 13 kişi, yaktıktan sonra uyudukları sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Yakınlarının durumu fark etmesiyle çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 13 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlanan 13 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:48 Kaynak: DHA
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