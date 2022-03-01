Kilis'te 134 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 134 yabancı uyruklu yakalandı

01.03.2022 18:42
Kilis'te 134 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 134 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 134 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göç ile mücadele kapsamında 21- 28 Şubat tarihleri arasında icra edilen faaliyetler kapsamında 4 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi.

Bu kapsamda ekiplerce, 134 Suriye uyruklu yakalandı, 7 organizatör gözaltına alındı, 4 araca el konuldu.

Öte yandan kente diğer illerden izin almadan gelen 144 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

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Jandarma, 28 Şubat, Kilis, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te 134 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika


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