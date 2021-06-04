KİLİS'TE, 14 BİN 720 PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI - Son Dakika

KİLİS'TE, 14 BİN 720 PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren bir araçta 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren bir araçta 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir TIR'da arama yaptı. Eğitimli köpek kullanılan aramalarda TIR'ın gizli bölmelerinde 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sİgaralara el konulurken, ismi açıklanmayan TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

Son Dakika

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta

Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti

Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!

Aşı haritasına göre en fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı

Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler

Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi

İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu

Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı