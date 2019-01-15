Son Dakika Haberleri: Kilis'te 15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet Kampanyası

Kilis'te 15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet Kampanyası

43 dakika önce

Kilis Belediyesi tarafından hayata geçirilen '15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası devam ederken, bisikleti alan vatandaşların bisikletleri motosikletle taşımaları ilginç görüntüler oluşmasına yol açtı.

Kilis'te 15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet Kampanyası, System.String[]
Kilis Belediyesi tarafından hayata geçirilen '15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası devam ederken, bisikleti alan vatandaşların bisikletleri motosikletle taşımaları ilginç görüntüler oluşmasına yol açtı.

Belediye Başkanı Hasan Kara'nın, mahalle ziyaretleri sırasında kendisinden bisiklet isteyen çocuklara, ailelerine sigarayı bıraktırmaları ve derslerinde zayıf olmaması koşulu ile bisiklet vereceğini açıklaması üzerine "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası başlatıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, bisiklet dağıtmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Bana bizim bisiklet ne zaman vereceksiniz diyordunuz. İşte bisikletleri veriyoruz. Bisikleti alıp gittiğinizde mahallede soranlara, biz dün diyorduk, başkana bisikletimiz ne zaman gelecek. Siz de mahalleye gittiğinizde biz bisikletlerimizi aldık, sizde alacaksınız deyin. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu bisikletler size yarıyıl hediyesi, hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Öte yandan bisikleti alan çocukların ailelerinin, bisikletleri motosikletle taşımaları ilginç görüntüler oluşmasına yol açtı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:25 Kaynak: İHA

Kilis Belediyesi, Kilis, Güncel
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