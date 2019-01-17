Kilis'te "15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" Kampanyası Sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası devam ediyor.

Kilis Belediyesi tarafından hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası devam ediyor.



7 Aralık Stadyumunda Bisiklet dağıtım töreninde bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, çocukların büyük bir ilgi gösterdiği bisiklet dağıtımına devam ettiklerini ifade ederek, " Yine gülen çocuklar, mutlu aileler görmeyi Allah bizlere nasip etti. Sizlere söz verdiğimiz gibi bisiklet dağıtımına önümüzdeki günlerde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynı anda tüm yazılanlara bisiklet dağıtımı yapmak mümkün olmadığından sık sık dağıtım düzenleyerek tüm yazılanlara bisiklet hediye etmek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Sizlerden istirhamım biraz daha sabırlı olmanızdır. Allah'a şükürler olsunki şimdiye kadar tutamayacağımız hiç bir söz dudaklarımızdan dökülmedi. Siz aziz halkımız için hayalini kurduğumuz bir çok projeyi hayata geçirmeyi Allah lütfü ve keremiyle bizlere nasip etti. Siyasi makam ve mevkilerin geçici olduğunu, kalıcı olanın bu necip milletin duaları olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. Görev aldığımız süre boyunca da, bugünde, yarında en büyük ihtiyacımız sizlerin samimi dualarıdır. Şayet geride sokaklarda mutlu bir şekilde bisikletleri ile gezmekten keyif alan binlerce çocuk bırakabiliyorsak, kapılarına bir tas çorba geldiği zaman ellerini semaya açıp bize dua eden dedeler, nineler bırakabiliyorsak, insanlarımızın aileleri ile hoş hatıralar edineceği sosyal alanlar bırakabiliyorsak Allah'tan daha ne isteriz. Bisiklet dağıtımına devam edeceğiz, elimizdeki tüm hizmet araçları ile sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz ve inanıyorum ki benden sonra görevi devralacak arkadaşımda aynı amaçlarla sizlere hizmet etmeye devam edecektir.Hepinizi en içten duygularım ile selamlıyor, bizi biz eden, bir eden, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamamıza vesile olan Allah'a şükürler olsun" diye konuştu. - KİLİS

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