Son Dakika Haberleri: Kilis'te 15 bin yağlık zeytin fidanı dağıtılacak
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Kilis'te 15 bin yağlık zeytin fidanı dağıtılacak

1 saat önce

Kilis'te, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 bin yağlık zeytin fidanı dağıtılacağı bildirildi.

Kilis'te 15 bin yağlık zeytin fidanı dağıtılacak, System.String[]

Kilis'te, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 bin yağlık zeytin fidanı dağıtılacağı bildirildi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Kilis ziyareti sırasında 15 bin Kilis yağlık zeytin fidanı dağıtılması talimatıyla vermesi üzerine ilk etapta 5 bin sonraki dönemde ise 10 bin olmak üzere toplam 15 bin fidan kura ile çiftçiler belirlenerek dağıtımı yapılacak.


Kilis yağlık zeytin fidanlarının 5 binin bu ay içerisinde çiftçilere ücretsiz bir şekilde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dağıtımının yapılacağı bildirildi. - KİLİS

Bekir Pakdemirli, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:51 Kaynak: İHA
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