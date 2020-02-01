Kilis'te, 15 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika

Kilis'te, 15 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

KİLİS'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

KİLİS'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Kilis'te, dün gece etkili olan rüzgar nedeniyle farklı semtlerde 15 kişi, uyurken sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından 15 kişi hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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