Son Dakika Haberleri: Kilis'te 15 Öğrenci Deney Sırasında Zehirlendi

Kilis'te 15 Öğrenci Deney Sırasında Zehirlendi

53 dakika önce

Kilis'te bir ortaokulda deney sırasında kullanılan kimyasallardan etkilenen 15 öğrenci tedavi altına alındı.

Kilis'te 15 Öğrenci Deney Sırasında Zehirlendi, System.String[]
Kilis'te bir ortaokulda deney sırasında kullanılan kimyasallardan etkilenen 15 öğrenci tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Yavuzlu Köyü Yavuz Sultan Selim Ortaokulunun 6. sınıfında öğrenim gören bazı öğrenciler fen bilgisi dersinde laboratuvarda deney yaptıkları sırada rahatsızlandı.

Deneyde kullanılan kimyasallardan etkilendikleri belirlenen 15 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri devam eden öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:22 Kaynak: AA

Selim, Yavuzlu, Kilis, Güncel
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