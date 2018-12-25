Kilis'te 15 Öğrenci Deney Sırasında Zehirlendi
53 dakika önce
Kilis'te bir ortaokulda deney sırasında kullanılan kimyasallardan etkilenen 15 öğrenci tedavi altına alındı.
Kilis
'te bir ortaokulda deney sırasında kullanılan kimyasallardan etkilenen 15 öğrenci tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Yavuzlu
Köyü Yavuz Sultan Selim
Ortaokulunun 6. sınıfında öğrenim gören bazı öğrenciler fen bilgisi dersinde laboratuvarda deney yaptıkları sırada rahatsızlandı.
Deneyde kullanılan kimyasallardan etkilendikleri belirlenen 15 öğrenci, 112 Acil Servis
ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Tedavileri devam eden öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:22 Kaynak: AA
Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenen Asgari Ücrete İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz
MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz
Vatan Partisi, HDP'nin Kapatılması İçin Başsavcılığa Başvuru Yaptı